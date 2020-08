Realme C11 in arrivo in Europa il 26 agosto con una massiccia batteria da 5000 mAh

Dopo avervi parlato della presentazione del primo smartphone dotato di una fotocamera sotto il display atteso per il 1° settembre, volgiamo la nostra attenzione a qualche giorno prima con l’arrivo previsto nei mercati europei (e quindi anche in Italia) del Realme C11.

Non si tratterà di una novità assoluta, dal momento che lo smartphone è stato presentato alla fine di giugno, inizialmente per la Malesia, ma poi è andato in vendita in India il 14 luglio, dove ha attirato molte attenzioni vendendo 150.000 unità in 2 minuti.

Il prezzo sia in Malesia che in India si aggira intorno ai €90 dopo la conversione di valuta. Pur non avendo ancora informazioni ufficiali sul prezzo di vendita in Europa, ci aspettiamo che lo smartphone verrà collocato nella fascia di prezzo che sta intorno ai €100.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, a meno di variazioni specifiche per i mercati europei, lo smartphone dovrebbe essere dotato delle stesse componenti delle versioni malsane e indiane. Ciò significa un ampio display LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione di 720 x 1560 pixel, sistema operativo Android 10.0 con la Realme UI 1.0, SoC MediaTek Helio G35 con CPU Octa-core, memoria interna da 32 GB mentre la RAM è da 2 GB.

Il comparto fotografico di Realme C11 è composto da una dual-camera da 13 MP (grandangolare) + 2 MP (profondità) mentre sulla parte anteriore è presente un’unica fotocamera da 5 MP (grandangolare). Lo smartphone è alimentato con una batteria agli ioni di litio da 5000 mAh e supporta un sistema di ricarica rapida a 10W. Infine, nei mercati in cui è già disponibile viene offerto nelle colorazioni Argento, Blu e Rossa.

Rimaniamo dunque in attesa del prossimo 26 agosto per scoprire il prezzo esatto ed eventuali modifiche alle specifiche del Realme C11 in versione europea.

