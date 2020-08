Potrebbe non esistere alcun Google Pixel 5

Con il Google Pixel 4a annunciato di recente, l’azienda ha rinnovato il proprio catalogo con il rilascio di uno smartphone perfettamente studiato per competere testa a testa con l’iPhone SE 2020 di Apple. Tuttavia la fascia alta di Google sta rimanendo scoperta, con il Pixel 4 ormai annunciato circa 9 mesi fa. Google tuttavia sta preparando un evento di lancio per il mese di ottobre che però, a differenza di quanto credevamo, potrebbe togliere il velo solamente sul Google Pixel 5 XL.

Stando infatti all’ultima indiscrezione emersa in rete, Google potrebbe concentrarsi solo la versione XL del Pixel 5 dotato tra l’altro del SoC Qualcomm Snapdragon 765G, per cui anche in questo caso non appartenente alla fascia alta. Non sappiamo come mai Google dovrebbe seguire questa strada, soprattutto in un momento in cui ogni produttore lancia diversi modelli per abbracciare un po’ tutte le fasce di mercato.

D’altra parte, questo potrebbe significare che Google si concentrerà esclusivamente su XL e offrirà un’esperienza migliore accompagnata da un hardware significativamente migliore. A parte il chipset Snapdragon 765G, si dice che il telefono abbia un pannello OLED da 6,67 pollici prodotto da BOE o Samsung e con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, almeno 8 GB di RAM e probabilmente un lettore di impronte digitali sotto il display. Il prezzo sarà anche inferiore di 100 euro rispetto alla generazione precedente, con il listino USA che avrebbe partire da $699.

In attesa di avere maggiori informazioni su questo rumor, magari con delle conferme o smentire ufficiose o ufficiali, vi vogliamo ricordare che Google Pixel 4a e Pixel 4 sono i primi che hanno ricevuto la certificazione di sicurezza ioXt.

