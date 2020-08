Spotify si aggiorna con una UI più ottimizzata per tablet Android e Chromebook

Vi siete mai chiesti come mai gli iPhone hanno un’agguerrita concorrenza dagli smartphone Android ma gli iPad sembrano avere strada libere, con vendite che trimestre dopo trimestre surclassano quelle dei tablet Android? Uno dei tanti motivi è la mancanza di interesse da parte degli sviluppatori (e di Google stessa che non ha più scommesso sui tablet dopo la serie Nexus), il che significa che le app installate sui tablet Android hanno un’interfaccia grafica identica a quella degli smartphone e quindi poco ottimizzata per i display più grandi. Spotify però sembra aver riacceso l’interesse (magari in vista delle vendite del nuovo Galaxy Tab S7 di Samsung).

In un tentativo di abbracciare ancora più persone, gli sviluppatori di Spotify hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app Android migliorando drasticamente l’interfaccia grafica nei tablet Android e sui Chromebook (ormai compatibili completamente con le app Android).

Il nuovo look è una copia carbone di quello apparso su iPad dieci mesi fa. Lamentele di ritardo a parte, è un passo nella giusta direzione per chi usa quotidianamente un tablet Android o un Chromebook ed è un abbonato (gratuito o premium) di Spotofy.

Mentre l’interfaccia utente sui tablet Android e sui Chromebook non era altro che una copia di quella degli smartphone ma distribuita su una superficie più ampia, con schede e una piccola barra in riproduzione in basso, la nuova UI sposta quelle a sinistra. Lo spazio ottenuto viene usato per delle copertine degli album più grandi, pulsanti di navigazione multimediale sempre attivi e accesso a Spotify Connect per cambiare rapidamente l’uscita agli altoparlanti o ai dispositivi vicini.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store: