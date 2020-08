Project xCloud disponibile in open beta per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate

Il Project xCloud di Microsoft sta incominciando ad entrare nel vivo, con il servizio che verrà lanciato ufficialmente a settembre e sarà integrato all’interno dell’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate (senza alcun costo aggiuntivo). Dopo aver invitato alcuni utenti a provare il servizio attraverso una closed beta, Microsoft ha adesso avviato il periodo di open beta a cui tutti gli abbonati possono partecipare (attraverso la relativa app del Play Store).

La società ha affermato che “coloro che hanno provato fino a ora l’app Xbox Game Pass (Beta) avranno l’opportunità di testare un sottoinsieme dei titoli disponibili“. Tuttavia, ormai non sarà possibile riprodurre tutti i giochi della libreria finale, ma solo per provarne circa 30. Se si desidera provare xCloud in anticipo, è comunque necessario essere abbonato a Xbox Game Pass Ultimate.

Se non siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate ma vorreste comunque avere un’idea di com’è il servizio, potete dare un’occhiata alla nostra prova della versione closed beta. Ricordiamo che Xbox Game Pass Ultimate costa 14,99 euro al mese con la possibilità di usufruire del primo mese al costo di appena 1 euro. La versione standard di Game Pass, nel frattempo, attualmente costa 9,99 euro al mese. Nell’abbonamento però è compreso anche Xbox Live with Gold, servizio che mette a disposizione due giochi gratuiti al mese (oltre a quelli di Game Pass) e permette di giocare online.

Ricordiamo anche che Project xCloud sarà disponibile solamente su smartphone e tablet Android, dal momento che le restringenti regole dell’App Store non hanno permesso a Microsoft di proseguire con la sua roadmap e con la pubblicazione della specifica app. Sembra dunque che gli smartphone Android si stanno rapidamente trasformando nelle perfette piattaforme di gaming grazie a servizi quali GeForce NOW di Nvidia, Google Stadia e Microsoft xCloud.

