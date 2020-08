Borderlands 3 gratis su Google Stadia per tutto il week-end

Un po’ come accade sulle piattaforme di Steam, PlayStation e Xbox di tanto in tanto, ora anche su Google Stadia stanno venendo lanciati i Free Play Days che permettono di giocare gratuitamente a diversi titoli per un periodo di tempo limitato. Il primo titolo messo a disposizione da Google è Borderlands 3, con gli utenti (sia gli iscritti alla versione Pro che quelli che usufruiscono del servizio gratuito) che saranno in grado di giocare gratuitamente per tutto il prossimo week-end (dal 6 agosto al 9 agosto).

Chiaramente, per poter continuare a giocare a Borderlands 3 una volta che la promozione sarà terminata, bisognerà acquistare il gioco dallo store di Google Stadia (con tutti i progressi che verranno comunque mantenuti).

Per chi non lo sapesse, Borderlands 3 è un gioco sparatutto ambientato in un universo di fantasia ai confini della nostra galassia: