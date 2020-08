Google Stadia: i 4 giochi gratis di agosto 2020

Nuovo mese e nuovi giochi gratuiti che approdano sul servizio di Google Stadia per tutti coloro hanno un abbonamento Pro. Dopo avervi segnalato quindi i giochi gratis messi a disposizione a luglio 2020, volgiamo la nostra attenzione ai 4 nuovi giochi disponibili ad agosto 2020 su Google Stadia Pro.

In particolare, i 4 nuovi giochi gratis su Google Stadia Pro sono: Strange Brigade, Kona, Metro 2033 Redux e Just Shapes & Beats.

Strange Brigade è un titolo di avventura che vi farà immergere nell’Egitto degli anni ’30 con splendidi paesaggi e rompicapo molto ingegnosi:

Egitto, anni ’30. Dimenticata dalla storia e sepolta in una tomba ignota per 4.000 anni, Seteki, la strega regina, è tornata in vita. Soltanto la Strange Brigade, una truppa di audaci eroi, potrà opporsi al suo esercito spaventoso di mostruosità mummificate! Esplora rovine eccezionali, risolvi difficili rompicapi e scopri tesori allettanti mentre ti fai largo tra una schiera di morti viventi in un avvincente gioco di azione in terza persona che farà sicuramente emergere il tuo spirito avventuriero!

Kona invece ci porta nel Canada settentrionale alla scoperta di un mistero surreale nei panni di un investigatore:

Canada settentrionale. Una strana bufera sferza le rive del lago Atamipek. Vesti i panni di un detective mentre esplora il villaggio spettrale, indaga su eventi surreali e combatte gli elementi per sopravvivere. Kona è un gelido racconto interattivo che non dimenticherai tanto presto!

Metro 2033 Redux è invece un classico sparatutto che ci mette di fronte a uno scenario apocalittico e a un’avvincente avventura:

Nel 2013, un evento apocalittico devastò il mondo. Metro 2033 Redux è la versione definitiva del cult “Metro 2033”. I fan storici del gioco ritroveranno lo straordinario mondo di Metro, trasformato e ricco di dinamici effetti fisici, di luce e meteorologici. I principiantii avranno la possibilità di provare uno dei migliori sparatutto con trama di sempre: un’epica e avvincente avventura, che unisce survival horror, esplorazione, combattimento tattico e azione furtiva.

Con Just Shapes & Beats si cambia del tutto genere in quanto si tratta di un gioco “semi arcade” musicale in cui i riflessi lo fanno da padrone: