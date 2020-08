Top 5 Settimana 31 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 31 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 31 2020 parlando di Huawei, la quale è riuscita per la prima volta a scavalcare Samsung in termini di smartphone venduti nel mondo per tutto il Q2 2020. Nel 2016 si prevedeva che Huawei avrebbe superato sia Apple che Samsung nella classifica delle vendite di smartphone, piazzandosi al primo posto. Ebbene, dopo 4 anni il risultato è stato raggiunto.

La redazione di WABetaInfo ha scoperto per la prima volta i segni del supporto multi-dispositivo in WhatsApp a novembre 2019 su iOS e Android. I test continuano ad andare avanti e vedremo se finalmente nei prossimi mesi sarà possibile utilizzare simultaneamente l’app su smartphone, tablet e PC.

Con un’iniziativa volta a rinvigorire le vendite dirette di Google Store, il colosso americano ha annunciato l’arrivo del “price matching” in diversi mercati del mondo, fra cui anche l’Italia.

Il “price matching” non è altro che un’iniziativa che permette agli utenti di avere un rimborso su uno smartphone Pixel (perfetto per il Pixel 4A in arrivo il 3 agosto) nel caso in cui, entro i 15 giorni dall’acquisto, un altro negozio lo proponga a un prezzo più basso. In Italia aderiscono Unieuro e Mediaworld.

Netflix è appena entrata nel club esclusivo delle applicazioni che sono state scaricate più di 1 miliardo di volte dal Google Play Store. Si tratta di un risultato eccellente per il servizio che si allinea alle diverse app di Google, a WhatsApp e a Facebook.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 31 2020 con Samsung che ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento contenente le patch di agosto 2020 per tutta la serie di smartphone Galaxy S10.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 32 2020.