Google Stadia e Crowd Play: in test l’avvio dei giochi insieme agli streamer preferiti

Google Stadia sta continuando a introdurre nuove funzionalità con cadenza settimanale e quindi, dopo un inizio molto difficile in cui il servizio di game streaming veniva considerato da tutti ancora in beta, si sta imponendo come il servizio di punta. A questo proposito, nei prossimi giorni su Google Stadia sarà avviato il test della nuova funzione Crowd Play sfrutterà la piattaforma di YouTube (insieme a quello di giocare tramite rete 4G o 5G).

Crowd Play è una funzione annunciata durante la presentazione ufficiale che permette agli utenti di unirsi nel gaming insieme al proprio streamer preferito sfruttando il live streaming su YouTube. La funzione è talmente integrata tra Stadia e YouTube che l’inizio del gioco avviene esattamente nel punto in cui si trova la diretta.

Il test di Google Stadia sembra che inizierà con lo YouTuber Karim Jovian, che ha twittato che utilizzerà il Crowd Play di Stadia per un suo livestream lunedì 3 agosto. Secondo una dichiarazione di Google, la società “sta attualmente testando la possibilità di vivere in streaming i giochi Stadia con un piccolo numero di tester“.

I’ll be streaming this coming Monday at 5PM usinhrg Stadia Crowd Play!

So I’m gonna play with you guys live on Stadia not only that, if you don’t have the game I’ll be giving it to you for Free so no excuses!

Come by Monday 5PM EST for a free games and play with me Live!

— Karim Jovian (@KJovian) July 30, 2020