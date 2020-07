Samsung Galaxy S10: in rilascio la patch di agosto 2020

Anticipando anche l’entrata del mese di agosto, Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento contenente le patch proprio di agosto 2020 per tutta la serie di smartphone Galaxy S10. Si tratta di un ottimo risultato in quanto non solo il rilascio sta anticipando persino quello di Google e dei suoi smartphone Pixel ma Samsung lo sta rilasciando per primo non sugli attuali top di gamma ma sui modelli di punta dello scorso anno.

Il rilascio fino a ora è stato segnalato solo in Germania, il che significa che le patch di agosto 2020 stanno venendo rilasciate per i modelli europei di Samsung Galaxy S10 dotati di chip Exynos.

L’aggiornamento pesa circa 250 MB e arriva su S10, S10e e S10+ con il numero di build G97xFXXU8CTG4, anche se la variante 5G sembra essere esclusa per ora. Come mostrano i seguenti screenshot, il nuovo software offre ai proprietari la patch di sicurezza principale di agosto insieme ad alcuni miglioramenti della stabilità per la fotocamera e il Wi-Fi.

Nel caso in cui non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento, molto probabilmente è solo una questione di ore. D’altronde, Samsung sta rilasciando quest’aggiornamento (come anche ogni altro) in maniera scaglionata, così da non compromettere tutti i possessori nel caso in cui venisse individuato un bug.

Non è chiaro se questi miglioramenti aggiuntivi arriveranno alle versioni statunitensi della gamma S10, tuttavia, poiché ricordiamo ancora una volta che i modelli internazionali funzionano con i chip Exynos di Samsung.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che i chip Exynos potrebbero essere presenti solo sulle versioni europee dei Samsung Galaxy Note 20, la cui presentazione è attesa per il prossimo 5 agosto nell’evento Unpacked online.

