Microsoft Family Safety arriva su Android e iOS

Cercando di conquistare parte del market share detenuto da Google Family Link e con l’obiettivo di aiutare i genitori a monitorare in che modo i figli utilizzano lo smartphone, il PC Windows e l’Xbox, Microsoft ha lanciato sul Play Store di Android e sull’App Store di Apple la nuova applicazione Microsoft Family Safety.

Di essa ne avevamo già parlato lo scorso maggio quando Microsoft l’aveva messa a disposizione in versione beta per alcuni utenti. Adesso invece Microsoft Family Safety è disponibile in forma stabile per tutti.

Microsoft Family Safety ha molte delle funzionalità degli strumenti di gestione esistenti ad esempio in Family Link di Google, ma l’applicazione di Microsoft può riunire i dati da dispositivi Android, iOS, Windows e Xbox.

I genitori possono visualizzare i dati sullo schermo su tutti i dispositivi di un bambino, impostare limiti di tempo per determinate app / giochi e configurare filtri Web per Microsoft Edge.

I membri della famiglia possono anche vedere dove si trovano tutti gli altri su una mappa grazie alla condivisione della posizione GPS.

Ottieni informazioni sull’attività della tua famiglia in modo da poter avere una conversazione su ciò che i tuoi figli stanno facendo online e sui loro dispositivi. Visualizza il tempo di utilizzo, i principali siti Web visitati e i termini che i bambini cercano online. Ricevi un riepilogo e-mail ogni settimana per facilitare il dialogo su scelte digitali sane e iniziare a sviluppare buone abitudini sin dalla giovane età.

