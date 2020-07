Google tenta Samsung con “un’offerta che non può rifiutare” per priorizzare Assistant e il Play Store?

Nonostante sia entrata nel mercato degli smartphone (Pixel), dei dongle multimediali (Chromecast) e dei wearable (Pixel Buds), le principali entrate di Google derivano sempre dal motore di ricerca e da Assistant (sfruttando le pubblicità di AdSense). Va da se che avere il proprio motore di ricerca e Assistant in quanti più smartphone possible è la strategia migliore che Google possa seguire per incrementare i propri ricavi.

A questo proposito, vi segnaliamo che secondo quanto riferito da Reuters e Bloomberg, Google ha avviato una trattativa con Samsung per convincere l’azienda coreana a dare la priorità a Assistant e al Play Store rispetto a Bixby e all’app store proprietario.

I due giganti della tecnologia stanno discutendo un nuovo accordo globale di compartecipazione alle entrate che darebbe a Google un maggiore controllo sui dispositivi Samsung.

A quanto pare Google da un po’ di tempo esorta Samsung a dare maggiore importanza a Assistant e al suo Play Store sui suoi dispositivi. Samsung non è stato ricettivo, tuttavia, perché sta tentando ancora di “sfondare” con il proprio assistente vocale Bixby – ha persino fornito i suoi smartphone di tasti dedicati a Bixby e non rimappabili.

Interpellato sulla questione, un portavoce di Google ha dichiarato: “Come tutti i produttori di dispositivi Android, Samsung è libera di creare il proprio app store e usare il proprio assistente digitale. Questa è una delle fantastiche funzionalità della piattaforma aperta di Android. E mentre parliamo regolarmente con i partner dei modi per migliorare l’esperienza dell’utente, non abbiamo intenzione di cambiarlo. “

Di contro, un portavoce Samsung ha dichiarato che: “Samsung rimane impegnata nello sviluppare il proprio ecosistema di servizi. Allo stesso tempo, Samsung lavora a stretto contatto con Google e altri partner per offrire le migliori esperienze mobili ai propri utenti. “

C’è da dire che per Google non sarebbe per niente la prima volta che si accorda con un’altra azienda per far favorire i propri servizi: seppur non nota ufficialmente in quanto illegale (si tratta di una pratica anti concorrenziale), si dice che il colosso di Mountain View paghi Apple decine di miliardi di dollari ogni anno per mantenere Google come principale motore di ricerca negli iPhone e negli iPad.

