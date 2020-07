Netflix raggiunge quota 1 miliardo di download dal Play Store

Netflix è appena entrato nel club esclusivo delle applicazioni che sono state scaricate più di 1 miliardo di volte dal Google Play Store. Si tratta di un risultato eccellente per il servizio che si allinea alle diverse app di Google, a WhatsApp e a Facebook.

C’è da dire comunque l’app di Netflix viene pre-installata in molti nuovi smartphone, per cui non si tratta propriamente di 1 miliardo di download ma 1 miliardo di installazioni.

Netflix è in bundle in alcuni dispositivi OnePlus e Samsung, il che aumenta decisamente i numeri. Detto questo, daremmo buone probabilità che molti di questi download si sarebbero verificati lo stesso (magari fra qualche mese) anche se non l’app non fosse pre-installata: dopo tutto, Netflix è ancora il più grande servizio di streaming a livello globale.

Ricordiamo che Netflix per Android mette a disposizione molte funzionalità interessanti, fra cui:

Aggiungiamo continuamente serie TV e film. Sfoglia i nuovi titoli o cerca i tuoi favoriti, poi guardali direttamente dal tuo dispositivo.

Più titoli guardi, più semplice sarà per Netflix suggerire film e serie TV che rispondono alle tue preferenze.

Puoi creare fino a cinque profili per ogni account. I profili permettono a ogni membro della famiglia di vivere un’esperienza Netflix personalizzata.

Goditi un’esperienza TV adatta ai più piccoli con un’offerta per tutta la famiglia.

Guarda brevi anteprime delle nostre serie e film. Rimani informato su nuovi episodi e uscite.

Riduci il consumo di dati. Scarica i titoli sul tuo dispositivo mobile e guardali offline, ovunque ti trovi

Nel caso vorreste scaricare l’app di Netflix, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.