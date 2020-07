Amazon Prime Day 2020 rinviato ufficialmente a “fine 2020”

Con la pandemia di coronavirus che non accenna ad arrestarsi in giro per il mondo, i piani di Amazon per l’Amazon Prime Day 2020 sono stati chiaramente compromessi. Inizialmente previsto per il mese di luglio, Amazon lo ha ufficialmente spostato a una data da destinarsi ma comunque “entro fine anno”.

Per chi non lo sapesse, l’Amazon Prime Day è un giorno dedicato a tutti gli abbonati a cui vengono proposti una serie di sconti che, in genere dovrebbero durare solo 24 ore ma che, negli anni, si sono prolungati per giorni e settimane. La creazione dell’Amazon Prime Day è stata una trovata geniale da parte del colosso americano che, così facendo, si è assicurato non solo le super vendite del Black Friday e del Cyber Monday di novembre ma anche un giorno interamente dedicato agli abbonati durante l’estate.

La notizia del rinvio dell’Amazon Prime Day 2020 non è però una sorpresa. Il Prime Day 2019 è durato ufficialmente due giorni dal 15 luglio e il 16 luglio (anche se le offerte di avvicinamento sono iniziate un paio di settimane prima) e così sarebbe dovuto essere per la versione 2020. Rapporti separati provenienti da Reuters e dal Wall Street Journal hanno però citato rinvii da luglio ad agosto e poi a settembre.

Tra l’altro, il rinvio “entro la fine dell’anno” non avverrà dappertutto. L’Amazon Prime Day 2020 si svolgerà in India tra il 6 agosto e il 7 agosto (nonostante si tratti di uno dei paesi più colpiti in questo momento dalla pandemia).

“Negli ultimi cinque anni, il Prime Day è diventato una celebrazione speciale e il tempo per i membri Prime di fare affari incredibili per se stessi, per amici e per i familiari – ed è qualcosa che non vediamo l’ora che arrivi ogni anno“, ha dichiarato un portavoce di Amazon in una dichiarazione a TechCrunch . “Quest’anno organizzeremo il Prime Day più tardi del solito, garantendo la sicurezza dei nostri dipendenti e supportando i nostri clienti e i nostri partner di vendita. Siamo entusiasti che i membri Prime in India vedranno risparmi dal 6 al 7 agosto e che i membri di tutto il mondo vivranno il Prime Day entro la fine dell’anno”.

VIA