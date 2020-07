Top 5 Settimana 29 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 29 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 29 2020 parlando di Xiaomi, un’azienda che sta puntando veramente forte sul mercato italiano e, a dimostrazione di ciò, ha annunciato l’apertura ufficiale del primo magazzino italiano che permetterà di velocizzare l’evasione degli ordini effettuati dagli utenti tramite l’ecommerce ufficiale mi.com.

Rimaniamo in casa Xiaomi perché l’azienda ha presentato ufficialmente per i mercati europei (e quindi anche quello italiano) Redmi 9, Redmi 9A e Redmi 9C. Si tratta di tre smartphone molto simili fra loro ma con prezzi di vendita differenti. Il primo è già acquistabile ufficialmente a 149 euro, ma online si trova già a 20/30 euro in meno.

Il 5G si fa sempre più economico. Dopo Xiaomi Mi 10 Lite, TCL 10 5G e Huawei P40 Lite che si sono fermati a 399 euro, il nuovo Realme X50 5G, presentato nel mese di aprile, è disponibile ufficialmente in Italia al prezzo di 349 euro.

Dopo i Galaxy S20, anche con i nuovi Galaxy Note 20 Samsung porterà in Europa le versioni castrate dei suoi top di gamma, ossia quelle con a bordo il processore Exynos 990 al posto del ben più ottimizzato Qualcomm Snapdragon 865. Sembra che proprio non ci sia verso di vedere un top di gamma Samsung con processore Qualcomm nel Vecchio Continente.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 29 2020 con gli auricolari Google Pixel Buds 2 che sono finalmente arrivati anche nel mercato italiano.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 30 2020.