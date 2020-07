Samsung Galaxy Note 20 5G: ufficiali la dimensione del display e della batteria

Con il 5 agosto che si avvicina, le indiscrezione sulla serie di smartphone Samsung Galaxy Note 20 non sembrano arrestarsi. E, se a ciò aggiungiamo che il nuovo Samsung Galaxy Note 20 5G è stato appena certificato dalla FCC (dovrebbe esserci anche una versione 4G con a bordo il SoC Exynos 990) permettendoci di confermare alcune specifiche, la gioia di scoprire le novità che Samsung ha avuto in serbo per noi sta scemando sempre più.

Il Samsung Galaxy Note 20 5G ha finalmente ottenuto la sua certificazione presso la FCC col numero modello SM-981B e, tra la miriade di informazioni regolamentari presenti, si possono notare le dimensioni effettive del dispositivo, il numero del modello della batteria, e le specifiche di ricarica.

Per quanto riguarda le dimensioni, il Galaxy Note 20 5G sarà alto 161 mm e largo 75,2 mm, ovvero dimensioni più compatte rispetto ai 162,3 x 77,2 x 7,9 mm del Note 10+ ma molto più grandi del Note 10. Purtroppo non è presente lo spessore. Oltre a ciò, la FCC ha permesso di scoprire che il Note 20 ha un display con diagonale da 166mm, o circa 6.53 pollici.

Infine abbiamo avuto modo di scoprire anche la capito della batteria, indicata col numero modello EB-BN980ABY presso la FCC. Inizialmente si pensava che la sua capacitò energetica fosse di 4000mAh che è molto più grande dell’unità 3500mAh presente sul Nota 10, ma la certificazione ha invece indicato che la capacità è effettivamente di 4300mAh.

Lo smartphone tuttavia arriverà con il collaudato carica batteria EP-TA800 da 18W che Samsung usa già sulla serie Galaxy S20, mentre il Note 20 Ultra 5G avrà in confezione un caricabatterie da 25 W per una ricarica più veloce.

VIA