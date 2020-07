Xbox Game Pass Ultimate con xCloud su Android da settembre

Microsoft sta spingendo forte sul mondo del gaming e, in attesa che annunci il prezzo ufficiale della Xbox Series X, ha tolto il velo sull’altro grande mistero di questi ultimi mesi: la data di ufficialità di xCloud. Phil Spencer, capo della divisione Xbox, attraverso un post sul blog ufficiale ha annunciato che il servizio di streaming xCloud, già beta in Italia (qui la nostra prova), sarà incluso con l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate allo stesso prezzo a partire dal mese di settembre 2020.

Insomma, da settembre 2020 chiunque con una connessione a internet discreta (non solo fissa ma anche LTE) potrà abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate e godersi centinaia di giochi non solo attraverso una Xbox o un PC (la versione Ultimate amplia la disponibilità anche ai PC) ma anche attraverso uno smartphone o un tablet Android grazie a xCloud.

Ricordiamo che Xbox Game Pass Ultimate costa 14,99 euro al mese con la possibilità di usufruire del primo mese al costo di appena 1 euro. La versione standard di Game Pass, nel frattempo attualmente costa 9,99 euro al mese. Nell’abbonamento però è compreso anche Xbox Live with Gold, servizio che mette a disposizione due giochi gratuiti al mese (oltre a quelli di Game Pass) e permette di giocare online.

Insieme questi servizi hanno attirato oltre 10 milioni di membri, staccando e di non poco PlayStation Now che, seppur rinnovato nel listino prezzi e più economico di Game Pass (non offe però il gaming online, per il quale c’è l’altro servizio PlayStation Plus), è ancora limitato solo alla PS4 e al PC.

Sembra dunque che gli smartphone Android si stanno rapidamente trasformando nelle perfette piattaforme di gaming grazie a servizi quali GeForce NOW di Nvidia, Google Stadia e Microsoft xCloud.

VIA