Xiaomi Mi Smart Band 5 ufficiale in Italia: la nuova best buy nel mercato wearable

Oltre al lancio dei tre nuovi smartphone Redmi 9, Redmi 9A e Redmi 9C, Xiaomi ha recentemente presentato per il mercato italiano anche la tanto attesa Xiaomi Mi Smart Band 5. Si tratta del wearable di quinta generazione che apporta diverse migliorie rispetto alla versione precedente ma, purtroppo, non tanto quanto ci aspettavamo.

Rispetto alla Mi Smart Band 4, la nuova Xiaomi Mi Smart Band 5 può contare su un display a colori ancora più grande (+20% rispetto a quello della Mi Smart Band 4), un sensore cardio più preciso (fino al 50% rispetto a quello della Mi Smart Band 4) e un nuovo sistema di ricarica magnetica che non necessita più finalmente di rimuovere la band dal suo cinturino.

Purtroppo però, rispetto a quanto indicavano le indiscrezioni prima ella presentazione, non è presente il chip NFC per i pagamenti contactless, il supporto all’assistente vocale Alexa e il sensore SpO2 per la misurazione del livello di ossigenazione del sangue.

Ad ogni modo, nel caso foste interessati al suo acquisto, sappiate che la Xiaomi Mi Smart Band 5 sarà disponibile a partire da oggi sul Mi Store ufficiale online e nei Mi Store autorizzati al prezzo di 39,99€. Tuttavia, per chi decide di acquistarla online nelle prime 24 ore, è previsto uno sconto di 5€ (solo 500 unità)

“L’innovazione è al centro di tutto ciò che facciamo e crediamo in un futuro in cui smartphone e prodotti IoT siano perfettamente integrati. La nostra strategia dual-core ‘smartphone+AIoT’ conferma ancora una volta il nostro impegno nell’avvicinare le persone a uno stile di vita connesso più intelligente, grazie a una gamma sempre più ampia di prodotti Ecosystem. Continueremo a portare sul mercato sempre più prodotti smart con l’obiettivo di rendere migliore la vita dei nostri consumatori” – dichiara Shou Zi Chew, President of International di Xiaomi.