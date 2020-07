Google Pixel Buds 2 disponibili ufficialmente in Italia | Prezzo e link all’acquisto

Era l’ottobre 2019 quando i Pixel Buds di seconda generazione sono stati rivelati al grande evento hardware annuale di Google. Solo nell’aprile di quest’anno però i clienti negli Stati Uniti hanno potuto mettere le mani su di loro e fino ad oggi non c’era disponibilità al di fuori degli Stati Uniti. Ed ecco allora che, dopo avervi comunicato della disponibilità ufficiale del nuovo Realme X50 5G, rimaniamo in argomento “nuovi prodotti” segnalandovi che i Google Pixel Buds 2 sono finalmente arrivati anche nel mercato italiano (insieme a molti altri mercati).

Per chi non lo sapesse, i Google Pixel Buds 2 sono degli auricolari TWS che sono stati studiati appositamente per rendere al meglio in abbinata agli smartphone Google Pixel.

“Audio straordinario, chiamate nitide, batteria che dura tutto il giorno e aiuto in vivavoce dall’Assistente Google. Basta iniziare con “Hey Google” per inviare messaggi, ricevere indicazioni stradali o ascoltare la tua playlist per gli allenamenti, tutto tramite comandi vocali. Ottieni traduzioni in tempo reale direttamente negli auricolari, ad esempio mentre ordini la cena a Tokyo o quando fai visita ai tuoi parenti all’estero“.

Fra le principali caratteristiche delle Google Pixel Buds 2 troviamo:

Audio adattivo: A seconda del rumore dell’ambiente circostante, la funzionalità Suono adattivo regola il volume per te

Chiamate nitide: I sensori e i microfoni integrati si focalizzano sulla tua voce, così anche se parli al telefono in una città affollata, il tuo interlocutore ti sentirà forte e chiaro

Resistenti all’acqua e al sudore

Altoparlanti con driver dinamici da 12 mm progettati su misura con sistema di riduzione del rumore passiva e foro ambientale per la riduzione della pressione all’interno dell’orecchio e per evitare l’isolamento dall’ambiente circostante

Fino a 5 ore di autonomia di ascolto e fino a 2,5 ore di durata in conversazione (ulteriori 24 ore con la ricarica dalla custodia)

La disponibilità in Italia è immediata e possono essere acquistate al prezzo di 199 euro sul Google Store. Non si tratta certo dei più economici auricolari TWS disponibili sul mercato ma la loro qualità, specialmente se utilizzati con uno smartphone Pixel (funzionano comunque senza problemi su tutti gli smartphone Android e che con gli iPhone), ne giustifica il prezzo.