Tom Clancy’s Elite Squad in arrivo su Android il 27 agosto | Pre-registrazione

Dopo l’arrivo di Far Cry 6, Ubisoft ha annunciato ufficialmente anche che il nuovo Tom Clancy’s Elite Squad sarà disponibile sul Play Store di Android a partire dal 27 agosto come un gioco free-to-play. Visitando adesso la pagina dedicata sul Play Store è possible procedere alla pre-registrazione.

L’obiettivo alla base di Tom Clancy’s Elite Squad è quello di formare la squadra migliore per mettere fine alla campagna del caos perpetrata dall’UMBRA: “Il mondo deve affrontare una nuova minaccia, in una guerra che non può essere vinta rispettando le regole. Nei panni del comandante di una squadra di soldati di élite senza precedenti, disponi di carta bianca per reclutare gli specialisti più abili e iconici dell’universo videoludico di Tom Clancy.”

Fra le principali caratteristiche del gioco troviamo:

Conduci battaglie 5 contro 5 in tempo reale in diverse zone di combattimento.

Guida la tua squadra d’élite in combattimenti 5 contro 5 dinamici e ricchi di azione e impartisci ordini strategici con tempismo perfetto per sconfiggere il team avversario.

Combatti in mitici campi di battaglia dei videogiochi di Tom Clancy come Brooklyn Bridge (The Division 1), Presidential Plane (Rainbow Six Siege), Death Angel Church (Ghost Recon Wildlands), Detention Facility (Splinter cell Blacklist) e altri ancora.

Unisciti ai soldati più letali e ricorri alla strategia più efficace per vincere la battaglia. Sam Fisher, Nomad, Caveira, Megan, El Sueño, Walker e tanti altri sono pronti a combattere ai tuoi ordini.

Nel caso foste interessati alla pre-registrazione per Tom Clancy’s Elite Squad, vi basterà cliccare su questo link.