OPPO prepara il terreno per la ricarica rapida da 125W

Con i progressi nella scienza dei materiali legata alle batterie che non stanno i progressi sperati, praticamente tutti i produttori di smartphone hanno rivolto la propria attenzione a velocizzare la ricarica dei modelli disponibili attualmente. Ed ecco allora che, nel giro di qualche anno, siamo passati da ricariche standard da 5W a quelle da 10W, 22W, 40W, 50W e addirittura 65W con OPPO. A proposito del colosso cinese OPPO, nelle scorse ore ha mostrato un teaser che preannuncia una tecnologia di ricarica rapida addirittura da 125W.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ — OPPO (@oppo) July 13, 2020

Superare il muro dei 100W è un risultato incredibile che permetterà di avere uno smartphone carico in meno di 15 – 20 minuti (Xiaomi ha mostrato come uno smartphone con batteria da 4000 mAh può essere ricaricato a 100W in soli 17 minuti), con la ricarica 0 – 50% sempre più veloce rispetto a quella 50 – 100%..

Per quanto riguarda la tecnologia OPPO di ricarica rapida a 125W, l’annuncio ufficiale è atteso per domani 15 luglio. Tuttavia, non ci aspettiamo di vedere subito pronti un caricabatteria e uno smartphone compatibili con tale tecnologia, anche perché la stagione dei nuovi top di gamma è l’autunno.

Ad ogni modo, nel riportare queste notizie non possiamo che ricordarvi che le attuali batterie agli ioni di litio non accettano di buon grado ricariche elettriche con elevati output energetici. In altre parole, le ricariche rapide degradano prematuramente le batterie degli smartphone (cosa che è stata ammessa anche dalla stessa OPPO), motivo per cui vi consigliamo, per prolungare il più possible la durata della batteria (non l’autonomia ma la durata in termini di cicli di ricarica) di ricaricare lo smartphone usando alimentatori da 5V 1A (5W) e di mantenere la carica compresa fra il 40 e il 70%.

VIA