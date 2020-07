YouTube Kids disponibile finalmente su Amazon Fire Stick

La relazione di Google e Amazon sul fronte multimediale non è mai stata idilliaca ma, negli ultimi mesi, le cose sembrano essersi rasserenate un po’. Nonostante però l’app di YouTube abbia fatto la sua apparizione sulle Amazon Fire Stick ormai da diversi mesi, è arrivato solo ora l’annuncio della disponibile dell’app YouTube Kids.

Per chi non lo sapesse, l’app YouTube Kids è stata creata per offrire agli utenti più piccoli un ambiente più controllato, che possa essere esplorato dai bambini stessi in piena autonomia, in modo più semplice e divertente, ma che consenta anche ai genitori o a chi si occupa di loro di guidarli più agevolmente nel percorso graduale di scoperta di nuovi e appassionanti interessi.

Insomma, si tratta di una versione ridimensionata di YouTube in cui trovano spazio solo i video che vengono identificati come adatti ai bambini.

La disponibilità di YouTube Kids sulle Amazon Fire Stick non è immediata ma sta venendo rilasciata in maniera controllata e scaglionata regione dopo regione. Ciò significa che potrebbe non essere ancora disponibile per tutti. Ma se i bambini vi stanno facendo impazzire e non siete troppo interessati ad aspettare un secondo in più, potreste scaricare la nuova versione da APK Mirror e installarla in maniera manuale (sideload).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che il periodo pandemico che stiamo vivendo ormai dall’inizio dell’anno ha fatto schizzare alle stelle i consumi su alcune tipologie di servizi, fra cui quelli dei pagamenti contactless e alcuni servizi proprio di streaming video, fra cui quelli di Twitch e proprio di YouTube.