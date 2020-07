Samsung Galaxy Note20 verrà presentato il 5 agosto | Ufficiale

Andando a confermare un’indiscrezione emersa in rete nei giorni scorsi, Samsung ha ufficializzato che il lancio della nuova serie di smartphone Samsung Galaxy Note20 avverrà il prossimo 5 agosto, durante un evento Unpacked solo online.

Samsung dunque si appresta a presentare la nuova generazione di smartphone Galaxy Note nella seconda metà del’anno, facendo seguito alla presentazione dei nuovi modelli di Galaxy S nella prima metà. Il fatto che si tratterà di un evento solo online non è sorprendente poiché molti eventi sono stati trasformati a causa della pandemia di COVID-19.

