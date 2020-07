Moto G 5G Plus ufficiale: Snapdragon 765 e display a 90Hz

La serie di smartphone Moto G è sempre stata fra le più consigliate per coloro fossero alla ricerca di uno smartphone di fascia media senza troppe pretese. Ed anche la nuova generazione Moto G 5G Plus non è da meno.

Motorola ha deciso di seguire la moda del momento e incastonare la quad camera in una sezione quadrata sulla parte alta a sinistra della scocca posteriore. Inferiormente trovano invece spazio il jack audio e la porta USB-C insieme al microfono principale e allo speaker di sistema.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, eccovi la scheda tecnica completa:

SoC Qualcomm Snapdragon 765 Display 6.7″ 21:9 Full HD+ 90Hz HDR10 RAM 4 o 6GB Storage 64 o 128GB (espansione microSD) Fotocamere 48MP f/1.8 principale, 5MP macro, 8MP ultra-wide, 2MP di profondità 16MP f/2 principale frontale, 8MP ultra-wide Software Android 10 Connettività Bluetooth 5.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac (dual band), GPS/GLONASS/Galileo, jack audio Batteria 5,000mAh, con ricarica “TurboPower” da 20W Extra NFC, Resistenza agli spruzzi d’acqua, Radio FM radio Dimensioni 168 x 74 x 9mm, 207g Prezzi €349 (64GB) e €399 (128GB)

Motorola non lo dice ma sembra che il sensore di impronte digitali sia presente ma non sia integrato al di sotto del display: invece, potrebbe essere integrato nel pulsante di accensione sul lato del telefono.

Per quanto riguarda il software, si ha una versione quasi del tutto vanilla di Android 10, con qualche modifica qua e là che include cose come la “My UX” di Moto per un’ulteriore personalizzazione visiva.

Considerato il prezzo di 349 euro, il nuovo Moto G 5G Plus si pone in un ottima posizione per offrire un’esperienza decisamente interessante, accesso alle reti di nuova generazione e un software molto pulito e privo di bloatware.

