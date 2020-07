Anche le app di Google Docs si tingono di nero su Android | Dark Mode

Nonostante le principali applicazioni di Google sviluppate per Android hanno adottato le API della Dark Mode di Android 10 ormai da diverso tempo (come anche app di terze parti), la stessa cosa non si può dire per le app di produttività Google Docs, Google Fogli e Google Presentazioni. Ebbene, a distanza di diversi mesi, ecco che il colosso di Mountain View ha avviato il rilascio dell’aggiornamento dedicato.

Abbiamo dato una prima occhiata di come la Dark Mode sarebbe apparsa negli screenshot ottenuti dal teardown dell’app Google Docs un paio di settimane fa e sembra che l’implementazione rimanga più o meno intatta per il lancio pubblico.

La Dark Mode tratta il testo e altri elementi di design nei documenti con l’inversione dei colori più luminosi nella maggior parte dei casi. Trattandosi di una funzione che sfrutta le nuove API di Android 10, per impostazione di default è impostato per allinearsi con le impostazioni del tema scuro di sistema. Tuttavia, l’impostazione può essere modificata a livello di app, accedendo al menu delle impostazioni e selezionando la voce “Scegli tema” o anche nella vista di modifica toccando l’icona di overflow e premendo Visualizza in tema chiaro / scuro.

Stando a quanto dichiarato da Google, tutti gli utenti Android riceveranno l’aggiornamento lato server con questa novità nelle tre app di Google Docs entro i prossimi 15 giorni (per i clienti G Suite potrebbe essere necessario più tempo dei 15 giorni), mentre per coloro che utilizzano un iPhone o un iPad sarà necessario più tempo.

Trattandosi di un aggiornamento lato server, non abbiamo nessuna nuova versione da farvi scaricare. Tuttavia, vi consigliamo di aggiornare le vostre applicazioni all’ultima disponibile per essere certi di ricevere il supporto alla Dark Mode.

