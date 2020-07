Il gioco di corse MudRunner arriva anche su Android dopo le versioni per PC e Nintendo Switch

Sviluppato dalla software house Saber Interactive, il famoso MudRunner è un gioco di corse “off road” che verrà lanciato ufficialmente sul Play Store di Android a partire dal 15 luglio. In questo memento è comunque procedere alla pre-registrazione.

MudRunner, il simulatore fuoristrada del franchising con milioni di copie vendute, arriva per la prima volta su mobile! Guida veicoli incredibili adatti a tutti i terreni ed esplora paesaggi straordinari!

Fra le principali caratteristiche di MudRunner per Android troviamo:

Completa obiettivi e consegne in condizioni proibitive attraverso terreni selvaggi e incontaminati, con un’alternanza dinamica tra notte e giorno. Supera terreni fangosi, fiumi impetuosi e altri ostacoli che reagiscono in maniera realistica al peso e ai movimenti del tuo veicolo grazie all’avanzato motore fisico del gioco.

Immergiti in 15 ambienti diversi con 6 mappe da esplorare senza limiti (open world) e 9 mappe sfida, dotate di una grafica impressionante. Scegli quali strade percorrere attraverso terreni accidentati, fiumi, foreste, paludi, montagne… la natura ti metterà costantemente alla prova.

Da veicoli leggeri progettati per esplorare i terreni fino a pesanti camion militari, guida 16 potenti ATV ognuno con le proprie caratteristiche distintive.

MudRunner in realtà non è una vera e propria novità, visto che la software house lo ha già rilasciato sia nella versione PC che nella versione per Nintendo Switch. Considerando il tipo di gioco, non sappiamo se vi saranno delle limitazioni in base allo smartphone posseduto.

Ad ogni modo, in attesa del rilascio ufficiale (ci saranno degli acquisti in-app ma non sappiamo ancora il prezzo iniziale del gioco), se siete interessati vi basterà cliccare sul seguente link per procedere alla pre-registrazione dal Play Store.

