Google Chrome: in arrivo l’autenticazione biometrica per i pagamenti

Con il riconoscimento biometrico ormai presente nella maggior parte degli smartphone (sia delle impronte digitali che il riconoscimento facciale), sono sempre di più le applicazioni che lo sfruttano per rendere più semplice l’autenticazione degli utenti. Samsung ed Apple addirittura lo utilizzano anche per l’autorizzazione dei pagamenti contactless nei negozi e online (mediante Samsung Pay ed Apple Pay). Ed ecco allora che presto anche Google Chrome potrebbe unirsi al club.

Alcuni mesi fa, è stato notato che gli sviluppatori di Google Chrome stavano lavorando sull’integrazione di Windows Hello per l’autenticazione biometrico dei pagamenti, evitando quindi di dover inserire i dati delle carte più e più volte. Ora è stato scoperto che Windows non è l’unico posto in cui Google vuole rendere più facile e più strettamente integrato l’accesso alle carte di pagamento. La società sta lavorando all’autenticazione biometrica dei pagamenti anche sulla versione Android di Google Chrome (presumibilmente su quella a 64 bit).

Purtroppo, la funzione non è ancora completamente attiva su nessuna iterazione di Chrome per Android. L’opzione per abilitare i prompt di autenticazione del sistema è nascosta dietro il flag chrome://flags/#enable-autofill-credit-card-authentication. Quando lo si attiva su Android, si vede una nuova opzione in Impostazioni -> Metodi di pagamento denominata “Blocco schermo”.

La descrizione chiarisce a cosa serve: “Usa il blocco schermo per confermare più velocemente le carte“. Quando attivato, viene visualizzata una casella di controllo aggiuntiva durante il riempimento automatico dei dati della carta di credito, che dice “Usa blocco schermo per confermare le carte d’ora in poi”.

Questa impostazione dovrebbe anche rendere più semplice l’autenticazione su smartphone senza opzioni di sblocco biometrico, poiché il tutto ruota specificamente intorno al “blocco schermo”, non allo “sblocco biometrico” – un passaggio che rende praticamente compatibili tutti i moderni smartphone Android che usano un PIN o una password per il blocco schermo.

Trattandosi di un’opzione ancora presente come flag, chiaramente il suo sviluppo non è completo.

