Samsung Galaxy Tab A 10.1 e Tab A 8.0 si aggiornano ad Android 10

Tempo di aggiornamento per Samsung Galaxy Tab A 10.1 e Tab A 8.0, i due tablet di fascia medio bassa disponibili nel catalogo del colosso coreano. Gli sviluppatori di Samsung infatti stanno rilasciando l’aggiornamento ad Android 10 e alla OneUI 2.0 per i due modelli.

Insieme all’arrivo di tutte le novità della OneUI 2.0 (non la OneUI 2.1, disponibile ormai anche sui Galaxy S10 Lite e sui Galaxy S9) e di Android 10, Samsung Galaxy Tab A 10.1 e Tab A 8.0 stanno ricevendo anche le patch di sicurezza di luglio 2020, mettendoli alla pari con i Galaxy S20.

Stranamente per il momento il rilascio dell’aggiornamento sta avvenendo solo per le versioni LTE dei due tablet, mentre per le versioni solo WiFi ancora non abbiamo alcuna segnalazione. Allo stesso modo, il rilascio sta avvenendo anche in maniera scaglionata, per cui saranno necessarie delle ore affinché arrivi in tutti i modelli (anche se abbiamo avuto segnalazioni dell’arrivo per il modello italiano di Tab A 10.1).

Il mercato dei tablet Android non è mai stato fiorente, con Apple a cui è stata lasciata strada libera da una serie di decisioni errate da parte di Google sul fronte dello sviluppo di Android. Il fatto però che Samsung non solo credi ancora nel mercato tablet ma che mantenga aggiornati i propri modelli (soprattutto quelli non appartenenti alla fascia alta) è sicuramente da lodare.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Samsung si sta preparando a un mese di agosto molto ricco di novità hardware, con la roadmap che prevede la presentazione sia di Galaxy Note 20 che della nuova generazione di Galaxy Fold 2, per non parlare della versione 5G del Galaxy Z Flip.

