YouTube Music si arricchisce di 4 nuove playlist

YouTube Music è sempre di più al centro delle discussioni sia per via del fatto che sta per prendere definitivamente il posto di Play Music (anche se vi sono ancora molte limitazioni) sia per via degli aggiornamenti che sta ricevendo. A questo proposito, vi segnaliamo che gli sviluppatori hanno appena aggiunto 4 nuove playlist personalizzate e dedicate alle varie fasi della giornata.

Le quattro nuove playlist includono un mix Chill, un mix Energy, un mix Focus e un mix Workout. Tutti presentano brani personalizzati in base alle abitudini di ascolto e che si aggiornano ogni lunedì. In altre parole, in YouTube hanno capito che dare libero accesso a milioni e milioni di brani agli utenti è si utile ma non è ideale per tutti: un po’ come Spotify fa da anni, fornirà agli utenti dei modi per scoprire nuova musica sempre però legata ai propri gusti.

Il fatto che YouTube Music si stia arricchendo di sempre maggiori funzioni e modi per godersi la musica è sicuramente un bene ma, come accennato precedentemente, non ci siamo ancora sull’offerta degli stessi servizi attualmente presenti su Play Music.

Ad ogni modo, l’aggiunta delle quattro nuove playlist sta avvenendo con un aggiornamento lato server, per cui non abbiamo alcun nuovo aggiornamento da farvi scaricare dal Play Store. Ad ogni modo, nel caso voleste provare il servizio qui di seguito vi lasciamo il link per scaricare YouTube Music.

YouTibe Music | Download

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che i dati di YouTube sono schizzati alle stelle in questo periodo di lockdown, soprattutto sulle visualizzazioni di Smart TV.

