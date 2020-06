Google Chrome: la barra delle schede verrà spostata in basso?

Forse non tutti ricordano ma Chrome Duet è stato il tentativo del team di sviluppo di Google Chrome di rispondere alla decisione di praticamente tutti gli OEM di realizzare smartphone con aspetti di forma allungati. Si trattava di un progetto che avrebbe dovuto spostare la barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo, rendendola più facile da raggiungere. Il progetto non è andato a buon fine, con Google che ha ufficialmente chiuso Chrome Duet: tuttavia, non tutto il lavoro potrebbe andare perso.

In Chrome 84 Beta, è stata scoperta una flag che permette di spostare la lista delle schede aperte dalla parte superiore a quella inferiore dell’interfaccia grafica.

La flag è stata introdotta per la prima volta ad aprile, ma ora si è fatta strada nella versione beta di Chrome 84. Per abilitarlo, bisogna copiare e incollare nella barra degli indirizzi chrome://flags/#enable-conditional-strip e poi abilitare l’opzione. Purtroppo però non a tutti questa flag viene attivata.

Partiamo dal presupposto che alcune flag devono essere attivate lato server da Google, quindi ogni account è diverso dall’altro. Potrebbero anche essere coinvolti alcuni tipi di machine learning, in quanto chi è riuscito ad abilitarla riferisce di aver visto la nuova barra delle schede solo dopo un po’ di navigazione. Quando funziona, è piuttosto utile, anche se non eccezionale come l’interfaccia di Chrome Duet di una volta.

Come potete vedere dalla GIF animata realizzata dai colleghi di Android Police, una volta abilitata la flag e attivata la funzione si vedono delle piccole miniature dei siti Web attualmente aperti nella striscia inferiore, potendo passare dall’una all’altra con un singolo tap.

Non ci stupiremmo se la chiusura di Chrome Duet e l’inizio dei lavori in questo senso fosse stato determinato dalla volontà di Google di avere un un approccio unificato al mutlitasking nella barra in basso.

