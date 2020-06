Romancing SaGa Re;univerSe disponibile sul Play Store

A distanza di ben 2 anni dall’esclusiva giapponese, il nuovo gioco Romancing SaGa Re;univerSe di Square Enix è stato pubblicato nei mercati occidentali attraverso il Play Store. Si tratta di un’ottima notizia per tutti gli amanti dei giochi RPG di vecchia generazione.

Ambientato 300 anni dopo Romancing SaGa 3, Romancing SaGa Re;univerSe presenta una storia originale con personaggi che i fan del franchising SaGa riconosceranno e nuovi arrivati. Inizialmente rilasciato in Giappone, il gioco è diventato un successo con oltre 15 milioni di download fino ad oggi. Il gioco è stato creato da sviluppatori veterani, tra cui il leggendario creativo Akitoshi Kawazu (FINAL FANTASY®, Romancing SaGa, SaGa Frontier) e presenta combattimenti frenetici e strategici per i quali la serie SaGa è famosa.

Come previsto, Romancing SaGa Re; UniverSe è una versione free-to-play e contiene infatti acquisti in-app che vanno fino a 99,99 euro per articolo per lo sblocco delle funzionalità. Del resto, Square Enix ha pubblicato il titolo adattandola al sistema operativo Android volendo ricavarne un profitto.

Il titolo potrebbe essere interessante ma le recensioni sul Play Store non sono proprio eccellenti: con una media di 3,5 stelle (su quasi 7150 recensioni), gli utenti non sembrano aver apprezzato molto il drop rate degli eroi (SS) piuttosto basso e la necessità di avere troppi frammenti per potenziare un eroe.

Ad ogni modo, nel caso foste interessati al download di Romancing SaGa Re;univerSe, vi basterà cliccare sul seguente link:

Romancing SaGa Re;univerSe | Download

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Square Enix ha in rampa di lancio un nuovo gioco mobile di Kingdom Hearts.