TWRP 3.4 disponibile ufficialmente | Novità

Il team di sviluppo della TWRP ha appena annunciato il rilascio della nuova ricovery custom in versione 3.4. Disponibile da ora per “la maggior parte dei dispositivi attualmente supportati“, questa versione aggiunge un supporto limitato per Android 10 su alcuni dispositivi, nonché altre correzioni e miglioramenti, incluso il supporto per il flash delle immagini sugli smartphone OPPO / Realme supporto delle partizioni A / B.

Il log delle modifiche TWRP 3.4 è piuttosto tecnico, ma potete leggere la versione completa qui. I cambiamenti più notevoli e sicuramente più utili a tutti coloro sono interessati alla TWRP dal punto di vista del modding sono il supporto per la crittografia OZIP, che consente alle persone che usano telefoni OPPO e Realme di installare immagini di fabbrica e miglioramenti per la gestione nelle partizioni A/B.

La TWRP 3.4 introduce inoltre un supporto limitato di Android 10, ma solo per i dispositivi che sono stati aggiornati da una versione precedente e mantengono la struttura di partizione precedente. L’anno scorso, Team Win ha spiegato che alcuni dei maggiori cambiamenti nella struttura delle partizioni di Android 10, come quelli presenti su Pixel 3 e 4, erano un problema. Purtroppo, lo sviluppo non ha portato ancora a una soluzione.

Team Win afferma che la nuova versione è ora disponibile per la maggior parte dei dispositivi attualmente supportati, anche se al momento ci sono alcune omissioni degne di nota, come alcuni recenti modelli di OnePlus.

Ad ogni modo, nel caso foste interessati alla nuova versione della TWRP, potete procedere al download direttamente sul sito ufficiale o tramite l’app TWRP. Ricordiamo comunque che l’installazione della TWRP va ad invalidare la garanzia legale del produttore.

VIA