Spotify: due nuove playlist estive e versione Free disponibile su Amazon Echo

Momento molto interessante per Spotify che, nel giro di poche ore, ha lanciato ufficialmente due nuove playlist estive ed è approdato ufficialmente, con il suo servizio Free, anche sugli smart speaker Amazon Echo.

Iniziando proprio da quest’ultima notizia, Spotfy Free è stato disponibile sui Google Home praticamente da sempre (grazie al protocollo Cast ereditato dalle Chromecast). La stessa cosa non si è potuta dire per gli Amazon Echo, dove la disponibilità era limitata alla sola versione Premium.

In USA l’arrivo di Spotify Free è stato disponibile da diversi mesi ma finalmente ora è disponibile anche in Italia sugli Amazon Echo, con tanto di supporto ad Alexa. Trattandosi della versione gratuita però, vi sono tutte le limitazioni a cui siamo stati abituati: riproduzione casuale, limite di 6 skip all’ora e annunci pubblicitari.

Per quanto riguarda le nuove playlist estive, la prima è chiamata Summer Rewind ed è personalizzata per ogni utente. Dovreste già trovarla nella schermata iniziale dell’app, nella sezione Creato per te. È piena zeppa di canzoni che avete ascoltato molto durante le estati precedenti.

Questa playlist speciale sarà disponibile sia per gli utenti gratuiti che per quelli Premium nei “mercati dell’emisfero settentrionale di Spotify”. La distinzione geografica ci è sembrata un po’ strana fino a quando non abbiamo realizzato che nell’emisfero australe è inverno.

La seconda playlist è chiamata Songs of Summer ed è un elenco globale di 25 titoli che Spotify pensa saranno grandi successi questa estate. L’elenco include sia canzoni nuove che vecchie ma che stanno guadagnando nuovamente successo. Potete accedere a questa playlist con questo link.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’offerta per avere 3 mesi di Spotify Premium gratuiti per i nuovi abbonati (3 mesi a 9,99 euro per chi è stato già cliente Premium) durerà ancora solo per pochi giorni.