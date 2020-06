Microsoft aggiornerà il Surface Duo ad Android 11 “immediatamente” dopo il rilascio

Lo sviluppo di Android 11 sta procedendo in maniera spedita nonostante le complicanze che vi sono state a causa della pandemia di coronavirus. Al di là delle novità che è possible testare sin da ora attraverso le prime versioni beta, Google e gli altri sviluppatori che si occupano del codice AOSP hanno si stanno concentrando fortemente sul supporto degli smartphone flessibili e con dual display. E allora non è un caso che Microsoft dovrebbe aggiornare il proprio Surface Duo alla nuova release di Android 11 immediatamente dopo il lancio.

La redazione di WindowsLatest ha affermato che Microsoft ha iniziato a lavorare su Android 11 per il suo Surface Duo e che verrà lanciato entro poche settimane dalla disponibilità. La prossima versione di Android sarà probabilmente resa ufficiale a settembre ed è allora che i potenziali proprietari di Surface Duo possono aspettarselo sul dispositivo.

Se ciò dovesse essere vero, oltre all’avere un doppio display, il Surface Duo fra le caratteristiche chiave avrebbe anche un’eccezionale supporto software da parte di Microsoft, con aggiornamenti costanti e regolari (cosa che purtroppo non possiamo dire di tutti i produttori di smartphone Android).

Secondo quanto riferito da Windows Central poi, il browser Edge di Microsoft e l’app Outlook funzioneranno in modo nativo sul dispositivo a doppio schermo anche senza Android 11. Allo stesso modo, il telefono sarà compatibile con l’app Your Phone, con l’ultima versione dell’app che può già distinguere tra smartphone Android convenzionali e il Surface Duo a doppio schermo.

Insomma, se non si otterrà il meglio dal punto delle componenti hardware, la stessa cosa non si potrà dire del software. Staremo a vedere se effettivamente Microsoft riuscirà a garantire un supporto software impeccabile.

VIA