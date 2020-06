Redmi 9 arriva ufficialmente in Italia: specifiche e prezzi

Redmi 9 è l’ultimo smartphone in ordine cronologico che Xiaomi ha lanciato nel mercato italiano ed è quello che, almeno per il resto del 2020, si proporrà come best buy della fascia bassa.

L’estetica di Redmi 9 non offre nulla di nuovo rispetto agli altri modelli della serie Note 9 di Xiaomi, anche se il modulo fotografico quadrato che non avevamo apprezzato molto sul Note 9S (qui la nostra recensione completa) è stato sostituito da un più tradizionale “modulo a semaforo” posto sulla parte centrale.

Sul fronte della scheda tecnica, il Redmi 9 mostra il perché si propine come best buy del 2020:

Dimensioni : 163,32 x 77,01 x 9,1 mm

: 163,32 x 77,01 x 9,1 mm Peso : 198 g

: 198 g Display : 6,53″ full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), 19.5:9, IPS LCD

: 6,53″ full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), 19.5:9, IPS LCD SoC : MediaTek Helio G80 con CPU octa core e GPU Mali-G52

: MediaTek Helio G80 con CPU octa core e GPU Mali-G52 RAM : 3 / 4 GB LPDDR4x

: 3 / 4 GB LPDDR4x Memoria interna : 32 / 64 GB eMMC 5.1 espandibile tramite microSD

: 32 / 64 GB eMMC 5.1 espandibile tramite microSD Fotocamere posteriori : Principale: 13 megapixel ƒ/2.2 Ultra grandangolare: 8 megapixel ƒ/2.2 118° Macro: 5 megapixel ƒ/2.4 Profondità: 2 megapixel

: Fotocamera frontale : 8 megapixel ƒ/2.0

: 8 megapixel ƒ/2.0 Connettività : Dual LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS + GLONASS, NFC

: Dual LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS + GLONASS, NFC Batteria : 5.020 mAh conricarica rapida a 18 W

: 5.020 mAh conricarica rapida a 18 W Colorazioni : Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green

: Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green Sistema Operativo : MIUI 11 basata su Android 10

: MIUI 11 basata su Android 10 Extra: Lettore di impronte posteriore, USB-C, sensore a infrarossi, jack audio, radio FM

Da notare la presenza del chip NFC che abilita i pagamenti in mobilitò tramite Google Pay, cosa che raramente si trova nei modelli di fascia bassa (è stata proprio una delle pecche che abbiamo riscontrato sul Redmi Note 9S).

Il nuovo Redmi 9 sarà disponibile su mi.com a partire dal 29 giugno al prezzo di 149,90 euro nella configurazione 3 + 32 GB, mentre le versione da 4 + 64 GB sarà un’esclusiva dall’operatore WindTre (non sappiamo ancora promozioni e offerte a riguardo).