Xiaomi Mi 10: link al download di Android 11 Beta 1

Dopo qualche giorno di disponibilità esclusiva per gli smartphone Pixel, la prima versione beta di Android 11 si sta facendo largo su alcuni altri smartphone. Fra questi, troviamo lo Xiaomi Mi 10, il Mi 10 Pro e il POCO F2 Pro.

Nel caso foste interessati al download della prima beta di Android 11 sullo Xiaomi Mi 10, qui di seguito vi proponiamo il link per il download del file .tgz da installare manualmente. Nel momento in cui stiamo scrivendo l’articolo, non sono disponibili ancora i link al download per il Mi 10 Pro e il POCO F2 Pro ma non mancheremo certo di aggiornarlo non appena avremo maggiori informazioni a riguardo.

Per chi non lo sapesse, un file con estensione .tgz necessita del metodo di installazione via Fastboot, il che a sua volta ha bisogno di un computer Windows a supporto. Oltre ciò, per poter installare il file (in questo caso la prima beta di Android 11 ma il discorso è valido per qualsiasi file .tgz) è anche necessario avere il bootloader sbloccato, cosa che nel caso di Xiaomi non invalida la garanzia legale.

Ciò significa che non si tratta di un processo semplice e alla portata di tutti com’è invece quello sugli smartphone Pixel. Ciò è dovuto principalmente al fatto che lo Xiaomi Mi 10 utilizza la MIUI ROM e un semplice Aggiornamento OTA non riuscirebbe a cancellarla e installare un nuovo e differente sistema operativo.

Ad ogni modo, nel caso voleste procedere al download del file .tgz sul vostro Xiaomi Mi 10, qui di seguito vi lasciamo il link dove potete anche trovare la guida all’installazione passo passo.