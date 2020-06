Destiny 2: Beyond Light in pre-ordine su Google Stadia

Fra le tante funzioni che mancano in Google Stadia e a cui gli appassionati di gaming sono abituati su altre piattaforme è il pre-ordine. Sullo store di Stadia infatti manca la possibilità di pre-ordinare un titolo con la certezza di ottenere, al lancio, qualche ricompensa bonus. Un primo passo verso questa direzione però è stato fatto grazie a Bungie e all’annuncio della nuova espansione Destiny 2: Beyond Light.

Qui di sopra potete guardare il trailer appena uscito per Destiny 2: Beyond Light, la prossima espansione per il famoso sparatutto che uscirà il 22 settembre 2020. Dato che abbiamo ancora alcuni mesi prima che l’espansione di Beyond Light sia una realtà su Stadia, significa che le tre versioni disponibili sullo store mettono a disposizione solo il gioco base. In altre parole, se si acquista Destiny 2 adesso si paga per i contenuti esistenti e per dei contenuti in arrivo, tutto in un colpo solo (il DLC non è compreso nel bundle offerto gratuitamente agli abbonati Pro).

Dunque ci ritroviamo con il seguente listino:

La versione da 39,99 euro arriva con il gioco principale e l’aggiornamento Beyond Light il 22 settembre.

La versione da 49,99 euro con arriva con il gioco principale, l’aggiornamento Beyond Light il 22 settembre e il pacchetto dell’Arma dell’Ignota (fucile a impulsi esotico Senza Tempo per Spiegare e il suo catalizzatore esotico).

La versione da 69,99 euro (Edizione Deluxe) arriva con il gioco principale, l’aggiornamento Beyond Light il 22 settembre, il pacchetto dell’Arma dell’Ignota, il Pacchetto potenziamento (l’astore esotico Altri Cieli) e l’emote esotico (“Ti libero Io”).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che nell’ultima versione di Stadia per Android, è stato scoperto che Google ha posto le basi per i controlli a schermo, versioni demo e supporto per smartphone non certificati.