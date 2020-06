Motorola One Fusion+ ufficiale: specifiche e prezzi ITA

Dopo aver attirato molta attenzione con il top di gamma Edge+ ed il suo display a cascata molto pronunciato, Motorola ha voluto fare il bis in questo periodo lanciando anche il nuovo Motorola One Fusion+. A differenza del modello Edge+, ci troviamo di fronte a uno smartphone di fascia media che fa del rapporto qualità prezzo il suo cavallo di battaglia.

Motorola One Fusion+ è un telefono di grandi dimensioni con un display LCD da 6,5 pollici e risoluzione Full HD+. Lo smartphone ha delle cornici ridotte al minimo anche grazie all’uso di una fotocamera anteriore pop-up invece di un notch o un foro più tradizionali.

Un altro punto forte dello smartphone è una grande batteria da 5.000 mAh che, secondo Motorola, garantisce un’autonomia di fino a due giorni tra una ricarica e l’altra. Inoltre, questo è probabilmente anche un grande motivo per cui il dispositivo pesa oltre 200 grammi.

Ciò che alimenta il telefono è il vecchio SoC Qualcomm Snapdragon 730, con Motorola che abbia riservato il nuovo chip Snapdragon 765 solo per il modello Edge. Per fortuna, il produttore è stato un po’ più generoso con la RAM, con 6 GB di abse.

Per quanto riguarda le fotocamere, One Fusion+ utilizza una configurazione quad-cam, composta da un sensore primario da 64 MP che supporta il binning dei pixel, insieme a una fotocamera ultra-wide, un obiettivo macro e un sensore di profondità.

SoC Qualcomm Snapdragon 730 OS Android 10 RAM 6GB Storage 128GB espandibile via microSD fino a 1TB Display 6.5″ IPS LCD, FHD+ (2340 x 1080), 19.5:9 Batteria 5,000mAh con ricarica rapida a 15W Fotocamera frontale 16MP, f/2.2, pop-up Fotocamere posteriori 64MP, f/1.8, PDAF (main) + 8MP, f/2.2, 118° FoV (ultra-wide) + 5MP, f/2.4 (macro) + 2MP, f/2.4 (depth) Connettività Single/dual SIM (hybrid), 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac Dimensioni 162.9 x 76.9 x 9.6mm, 210g Sensori biometrici Sebsore di impronte digitali capacitivo sul retro Porte USB Type-C, jack audio da 3.5mm Colorazioni Moonlight White, Twilight Blue

Per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi di vendita, il Motorola One Fusion+ sarà disponibile in Italia alla fine di giugno al prezzo di 299 euro.

