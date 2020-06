Epic Games Store arriverà su Android | Ufficiale

Gamespot ha recentemente dato il via a un evento di gaming chiamato Play for All e, durante il suo svolgimento, è riuscito a intervistare Tim Sweeney, CEO di Epic Games. In questa intervista, è stato rivelato che il CEO ha ancora intenzione di portare Epic Games Store su Android, qualcosa di cui abbiamo appreso per la prima volta nel 2018.

Vedendo che negli ultimi due anni lo studio ha cambiato la sua posizione su come confrontarsi con il Google Play Store , è logico che la relazione tra Epic e Google non sia la migliore, quindi è bello avere un’ulteriore conferma che lo studio ha ancora in programma di portare Epic Games Store su Android.

La relazione di Epic con Google è stata tumultuosa da quando lo studio ha deciso di lanciare la versione Android di Fortnite non sullo store di Google ma sul proprio, eliminando Google e il taglio del 30% che gli andrebbero da tutte le vendite in-game se il titolo fosse arrivato sul Play Store.

Questa scelta di Epic è stata poi accolta male da Google, secondo cui la versione autonoma dell’installer di Fortnite conteneva un difetto di sicurezza, dimostrando esattamente perché pubblicizzare file APK di terze parti può essere pericoloso, qualcosa di cui Epic era stato avvisato prima dell’uscita del gioco.

Diversi mesi dopo, Epic ha gettato la spugna e ha pubblicato Fortnite sul Play Store, sottolineando comunque che il taglio del 30% è una sorta di furto da parte di Google. Tra l’altro, lo stesso pensiero il CEO di Epic lo ha anche nei confronti di Apple e dell’App Store, nel quale però la pubblicazione è stata necessaria sin dal primo momento vista l’assenza di store alternativi su iOS.

Tornando all’intervista, il CEO purtroppo non ha confermato una tempistica esatta di quando l’Epic Games Store comincerà a raccogliere i giochi e le applicazioni di Android.

