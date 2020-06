CarbonROM disponibile per Sony Xperia XZ1, XZ Premium, Z3, Z3 Compact e ZenFone Max Pro M2

Ad aprile, il team dietro il progetto CarbonROM ha rilasciato la versione CarbonROM 8.0 (nome in codice “PAX”), la prima build stabile basata su Android 10 di questa ROM personalizzata, per una manciata di dispositivi di diversi produttori. La lista iniziale contiene smartphone abbastanza datati come Google Nexus 4 e dispositivi di ultima generazione come Redmi K30 / POCO X2. Gli sviluppatori si sono anche impegnati a fornire supporto ufficiale a molti più dispositivi.

Ora, il team di CarbonROM ha integrato con successo le patch di sicurezza di giugno 2020 e ha rinnovato il progetto basandolo su Android 10 versione 37 (QQ3A.200605.001). Gli sviluppatori sono ben consapevoli di un misterioso problema di blocco delle build di CarbonROM 8.0 esistenti e hanno chiesto agli utenti finali di fornire i log pertinenti tramite le loro piattaforme di supporto.

Cosa però molto interessante, gli sviluppatori hanno anche aggiunto 5 nuovi smartphone al loro elenco di dispositivi supportati:

Oltre alle novità positive della CarbonROM basata su Android 10, ce ne sono alcune negative per le versioni precedenti. Il team ha deciso di “staccare la spina” alla CarbonROM basata su Android Oreo (nome in codice “Noct”). Secondo un recente post sul blog del team, la versione di maggio delle build Noct sarà l’ultima ufficiale.

Sebbene non vi siano garanzie concrete, in futuro i manutentori potrebbero scegliere alcuni dei dispositivi non supportati nel tentativo di riprendere il supporto ufficiale.

Ad ogni modo, vedere che la community di sviluppo Android diventa di giorno in giorno sempre più interessata ad Android 10 è un bene, soprattutto per tutti quelli smartphone che non ricevono più alcun aggiornamento ufficiale dal produttore.

VIA FONTE