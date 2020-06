Dropbox Password: in sviluppo un nuovo password manager

Dropbox ha dimostrato che, con un’attenta pianificazione e ascoltando i feedback degli utenti, è possibile realizzare dei servizi cloud estremamente efficaci e che danno filo da torcere ai giganti del web. Uno dei nuovi progetti che l’azienda sta portando avanti è la realizzazione di un password manager da integrare nei nel suo portfolio di offerte agli utenti e chiamato Dropbox Password.

Lo stato di sviluppo è abbastanza avanti, tanto che Dropbox ha pubblicato (senza alcun annuncio ufficiale) una nuovissima app sul Play Store chiamata Dropbox Passwords. Dalla descrizione apprendiamo che si tratta di un gestore di password disponibile esclusivamente per ora solo in versione beta privata (scaricabile quindi solo su invito per alcuni clienti Dropbox).

Basandoci sugli screenshot e sulle descrizioni, l’app sembra piuttosto basilare e priva di funzioni presenti nelle app concorrenti. Dropbox sembra intenzionalmente evitare di chiamarlo “password manager”, sebbene la sua funzionalità appaia quasi uguale a quella di altre soluzioni.

Come altri gestori di password, Dropbox Password può generare password per nuovi account in base alle esigenze e sincronizzarle in remoto in modo da poter accedere a tutte le password su più dispositivi. Utilizza inoltre la “crittografia a conoscenza zero” per archiviare le password in remoto.

L’app afferma di offrire l’accesso con un clic, quindi probabilmente si integra con le API di Android per il riempimento automatico. E in base agli screenshot inclusi, Dropbox Password ha anche molte icone per i servizi di terze parti, quindi l’elenco di account può essere scansionato visivamente un po’ più facilmente.

La versione corrente dell’app è etichettata come “Early Access” e sebbene apparentemente chiunque possa scaricarla, in realtà non si può accedere senza essere invitati, anche se sei un cliente Dropbox Plus.

VIA