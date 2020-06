Honor Play 4 e Play 4 Pro: ufficiali i primi smartphone con termometro a infrarossi

Honor Play 4 e Play 4 Pro sono due smartphone che sono stati presentati ufficialmente nelle scorse ore e, oltre a essere dotati di un hardware molto potente e in linea con quanto offerto dalla concorrenza, introducono un’importante tecnologia: un termometro a infrarossi.

Il sensore a infrarossi di per se non è una novità assoluta, anche se a memoria non ricordiamo nessuno smartphone che lo abbia integrato in passato. Esso risiede nel modulo fotografico posteriore del modello Honor Play 4 Pro ed è in grado di leggere temperature di superficie tra -20 ° C e 100 ° C.

Poiché le precauzioni contro la pandemia di coronavirus rimangono in atto, molti luoghi pubblici e residenze in Cina stanno ancora eseguendo controlli della temperatura con gli addetti che usano termometri a infrarossi dedicati. Sembra che Huawei e Honor stiano spingendo su uno sviluppo dell’hardware come risposta ai tempi che corrono.

Ad ogni modo, per quanto riguarda le specifiche, Honor Play 4 è basato su Android 10 con la Magic UI 3.1 e nella parte superiore e presenta un display TFT Full HD+ da 6,81 pollici (1.080×2.400 pixel) con proporzioni 20:9 e densità di pixel 386ppi. Sotto il cofano, il telefono ha un SoC MediaTek Dimensity 800 con CPU octa-core, abbinato alla GPU Mali G57 MC4 e fino a 8 GB di RAM LPDDR4X.

Posteriormente trova spazio una configurazione fotografica con 4 sensori, fra cui un sensore primario da 64 megapixel con un obiettivo f/1.89, un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f/2.2 e due sensori da 2 megapixel con obiettivi f/2.4 per le macro e le informazioni di profondità. Per i selfie, c’è un sensore da 16 megapixel per nella parte anteriore con obiettivo f/2.0.

Honor Play 4 Pro invece nella parte superiore e ha un display TFT Full HD+ da 6,57 pollici (1.080×2.400 pixel) con proporzioni 20:9. Il telefono è alimentato da un SoC Huawei HiSilicon Kirin 990 con CPU octa-core, abbinato alla GPU Mali-G76 e a 8 GB di RAM.

C’è una configurazione fotografica posteriore con due sensori composta da un sensore primario da 40 megapixel con un obiettivo f/1.8 e un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo f/2.4. Per i selfie, lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera nella parte anteriore che include un sensore primario da 32 megapixel con obiettivo f/2.0 e un sensore secondario da 8 megapixel con obiettivo f/2.2.

VIA FONTE (1), (2)