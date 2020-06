Oggi è l’ultimo giorno per ottenere 2 mesi di Google Stadia Pro gratis

All’inizio del mese di aprile Google ha lanciato una serie di novità per il servizio di game streaming Stadia, fra cui anche la possibilità di provare gratuitamente la versione Pro per due mesi. Come sospettavamo però, la prova gratis di 2 mesi di Google Stadia Pro è stata solo momentanea, con oggi che è l’ultimo giorno per approfittarne.

Da domani infatti Google Stadia Pro sarà comunque disponibile come prova gratis per i nuovi clienti ma solo per 30 giorni. Insomma, se volete avere Google Stadia Pro in maniera gratis fino al mese di agosto, oggi è la vostra ultima chanche. Tra l’altro, rimane valido il discorso di poter accedere ai giochi offerti gratuitamente con l’abbonamento Pro fintanto che si rimane abbonati.

La grande spinta nel proporre 2 mesi gratuiti di Stadia Pro è avvenuta nello stesso momento in cui la pandemia globale di coronavirus si stava sviluppando. Poiché la società prevedeva un intenso traffico, Stadia ha subito anche alcune limitazioni, come ad esempio lo streaming con una risoluzione bloccata a 1080p o inferiore per tutti gli utenti, sebbene fossero disponibili risoluzioni più elevate. Google ha inoltre premiato i suoi primi abbonati Stadia Pro che hanno acquistato la Founder’s Edition coprendo l’abbonamento per due mesi.

Nel caso foste interessati ad usufruire dei due mesi gratuiti di Google Stadia Pro o, in alternativa e dopo la mezzanotte di oggi, del mese gratuito, vi basterà cliccare sul seguente link che vi riporterà direttamente sul nostro articolo dedicato.

Google Stadi Pro | Prova Gratis

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’analisi del codice dell’ultima versione di Google Stadia per Android pone le basi per diverse novità interessanti, come ad esempio i controlli a schermo, versioni demo e supporto per smartphone non certificati.