Android 11 beta in rilascio nonostante la sospensione

La roadmap di Google per il rilascio del sistema operativo Android 11 ha previsto il rilascio di diverse Developer Preview dedicate agli sviluppatori prima di passare al rilascio di varie versioni beta dedicate agli utenti comuni. Sebbene abbiamo avuto una Developer Preview in più rispetto al previsto, il rilascio delle versioni beta sarebbe dovuto iniziare nei giorni scorsi. Google però ha deciso di ritardare il programma beta a causa delle grandi proteste che stanno caratterizzando gli USA in questo momento.

Non sappiamo se si tratta di un errore o di un processo avviato che non si è riusciti a fermare in tempo ma alcuni utenti in possesso di smartphone Pixel e iscritti al programma beta hanno ricevuto la prima versione beta di Android 11.

L’aggiornamento ha un numero di build di RPB1.200504.018 e, in caso di dubbi, la descrizione OTA lo chiama “una versione beta di Android R”. Purtroppo non sappiamo ancora quali sono le novità di questa prima versione beta rispetto all’ultima Developer Preview rilasciata da Google.

Ricordiamo che la roadmap dedicata ad Android 11 è stata stravolta completamente dalla pandemia di COVID-19 che ha costretto Google ad annullare il suo evento annuale I/O e re-immaginare il modello di interazione con gli sviluppatori interessati nella nuova versione del sistema operativo.

In attesa di avere maggiori informazioni sullo stato di rilascio della prima versione beta di Android 11 per gli smartphone Pixel e per quelli degli altri brand, vi vogliamo ricordare che Google Chat è disponibile su desktop come PWA e che Google Maps ha introdotto gli “indirizzi digitali” per permettere a tutti di sapere dove si trovano senza necessariamente utilizzare le coordinate.

