Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition arriverà su Android il 27 agosto

Amanti di Final Fantasy esultate: Square Enix ha confermato che Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, titolo annunciato per la prima volta addirittura nel 2003 per il Nintendo Gamecube, arriverà ufficialmente su Android il prossimo 27 agosto.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Final Fantasy Crystal Chronicles (tanto la versione originale che la versione rimasterizzata) è un gioco di ruolo d’azione (Action RPG) in cui i giocatori prendono il controllo di un gruppo di avventurieri che viaggiano per il mondo alla ricerca di alberi rari che producono “mirra”, usati per alimentare i cristalli che proteggono gli insediamenti del mondo dal velenoso Miasma. I giocatori sono guidati attraverso una serie ripetuta di eventi che dettano i loro progressi nel gioco e nella sua storia. Gli avventurieri partono dal loro villaggio, viaggiando verso gli alberi a guardia della nave che raccoglie la mirra, esplorando i sotterranei in cui risiedono gli alberi, quindi tornando a casa per rinnovare la protezione protettiva del loro villaggio.

L’arrivo di Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition su Android ha attraversato diverse difficoltà. L’account Twitter ufficiale di Final Fantasy lo scorso dicembre aveva annunciato che l’arrivo del gioco, inizialmente previsto per gennaio 2020, era stato rinviato all’estate 2020.

Insomma, abbiamo appreso per la prima volta che Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sarebbe arrivato su Android nel 2019 e da allora alcune finestre di rilascio sono state date e poi rimandate. Adesso però la data di arrivo è certa e confermata ufficialmente da Square Enix.

In attesa del 27 agosto e dell’arrivo del gioco su Android (e iOS), vi vogliamo ricordare che Square Enix ha anche in rampa di lancio un nuovo gioco mobile di Kingdom Hearts.

VIA