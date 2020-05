Su Google Stadia arrivano Jotun e Sundered e abbiamo una data di lancio per The Elder Scrolls Online

Novità molto importanti per la piattaforma di Google Stadia che, dopo aver abilitato lo streaming dei giochi a 1440p da browser web Chrome e aver annunciato l’esclusiva Serious Sam 4, ha aggiunto al suo catalogo due nuovi giochi e a preannunciato l’arrivo di un nuovo titolo AAA.

Una delle maggiori carenze di Google Stadia è il fatto che non ha ancora una vasta selezione di giochi, ma tale elenco continua ad espandersi con nuovi annunci praticamente ogni settimana. A questo proposito, vi segnaliamo che Google ha annunciato che altri 2 titoli sono ora disponibili per la vendita.

Jotun: Valhalla Edition porta i giocatori nel mondo della mitologia norrena mentre rivendicano il loro posto nel pantheon degli eroi, mentre il platform 2D Sundered: Eldrich Edition presenta immagini straordinarie e sfide altrettanto sorprendenti. Entrambi i giochi sono disponibili per l’acquisto su Stadia in questo momento (14,99 euro per Jotun e 19,99 euro per Sundered).

L’altra novità non è esattamente un gioco da potersi godere sin da ora ma una data di arrivo sulla piattaforma. Stiamo parlando di The Elder Scrolls Online che sarà disponibile su Google Stadia a partire dal 16 giugno.

Tra le altre novità in arrivo, il DLC “Hobbies” per The Crew 2 è disponibile da oggi per la versione Stadia, la nuova espansione Aftermath per Mortal Kombat 11 è disponibile per l’acquisto su Stadia e PUBG sta aggiungendo la modalità classificata per una maggiore competitività gameplay (anche se solo se si utilizza un controller).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Sony dovrebbe lanciare la nuova PS5 e una versione rinnovata di PlayStation Now nei primi giorni di giugno. Sarà allora che potremo giudicare come Google Stadia potrà competere con la concorrenza che, al momento, conta il maggior numero di utenti.

