OPPO Find X2, X2 Neo e X2 Lite: download codici sorgenti

Trattandosi di un sistema operativo basato sul kernel Linux, coloro che utilizzano Android accettano di pubblicarne il codice sorgente nel caso in cui applichino delle modifiche. Questo è esattamente ciò che accade per i vari smartphone, con gli OEM obbligati a pubblicarne il codice sorgente secondo la GNU General Public License v2. A questo proposto, vi segnaliamo che OPPO ha appena rilasciato i codici sorgenti del kernel di OPPO Find X2, X2 Neo e X2 Lite.

Per chi non lo sapesse, Google prende una versione principale del kernel Linux e poi la modifica per supportare l’ultima versione di Android, chiamandola “kernel comune Android”. I produttori di chipset prendono quindi il kernel comune Android e lo modificano ulteriormente per creare un kernel specifico per i propri SoC. Gli OEM prendono quindi il kernel specifico del SoC e apportano ulteriori modifiche per supportare il loro hardware o i componenti del fornitore extra: questo è un kernel specifico del dispositivo.

Il rilascio dei codici sorgente del kernel per OPPO Find X2, X2 Neo e X2 Lite è un’ottima notizia anche perché i due smartphone sono dotati, sin dalla fabbrica, di Android 10. Ciò vuol dire che possono contare sul Project Treble, voluto da Google per semplificare il rilascio degli aggiornamenti e, in maniera indiretta, per rendere molto più semplice lo sviluppo di ROM Custom

Dal punto di vista degli utenti, i codici sorgenti del kernel non hanno alcuna utilità diretta, dal momento che non possono essere utilizzati se non per quanto descritto in precedenza.

A questo punto bisognerà attendere che il team della TWRP rilasci la propria versione di Custom Recovery per avere tutti i pezzi necessari per addentrarsi nel mondo del modding.

Ad ogni modo, nel caso foste interessati, qui di seguito vi lasciamo i link per il download:

VIA