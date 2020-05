Google Chat disponibile su desktop come PWA

Fra le tante applicazioni che Google ha sviluppato pensando alla messaggistica istantanea, Google Chat è l’ultima in ordine cronologico ad essere arrivata sul mercato (in realtà è una versione rinominata e migliorata di Hangouts). Pensata prevalentemente per i team, consente di avere un’esperienza unificata fra smartphone e desktop.

Al fine di rendere quanto più compatibile possibile la versione desktop di Google Chat, il colosso di Mountain View ha deciso di riprogettarne il codice sviluppandola come una Progressive Web App (PWA).

Abbiamo lanciato una nuova app autonoma di Google Chat. L’app è una Progressive Web App (PWA) che fornisce un modo rapido, affidabile e coinvolgente una piattaforma per utilizzare la chat su qualsiasi dispositivo desktop con il browser web Google Chrome.

Per funzionare è necessario un qualsiasi sistema operativo (Windows, Linux o macOS) con installato Chrome alla versione 73 o successive (anche se in teoria, trattandosi di uno standard, le PWA dovrebbero funzionare su qualsiasi browser web).

Fra le principali funzioni di Google Chat troviamo:

Messaggistica di gruppo che consente la condivisione dei contenuti di G Suite (Documenti, Fogli, Presentazioni), senza doversi preoccupare di concedere le autorizzazioni.

Funzionalità di ricerca di Google, con possibilità di filtrare per conversazioni e contenuti condivisi.

Presto disponibile l’integrazione con G Suite e strumenti di terze parti. Il bot di Google Meet controlla i calendari dei partecipanti e pianifica le riunioni in orari adatti a tutti.

Disponibile per le aziende, con tutti i vantaggi della sicurezza di G Suite e del controllo degli accessi, inclusi prevenzione della perdita di dati, conformità, impostazioni di amministrazione, regole di conservazione di Vault, blocchi, ricerca ed esportazione.

Google Chat va così a raggiungere YouTube Music, Google Drive, Foto, Canvas e Gmail come PWA disponibili su desktop.

VIA FONTE (1, 2)