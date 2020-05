Google Duo su tablet Android non richiede più un numero di telefono

Dopo aver incominciato ad aggiornare Google Duo per permettere agli utenti di aggiungere amici e familiari non solo attraverso il numero di telefono ma anche attraverso la e-mail, Google ha fatto un ulteriore passo in avanti semplificando l’uso di Google Duo nei tablet privi di scheda SIM.

Stiamo parlando del numero di telefono che non è più necessario per impostare inizialmente Google Duo su un tablet Android. Fino a ora infatti, sia che si trattasse di un tablet solo WiFi o anche con connettività di rete 4G/4G, l’app richiedeva necessariamente il numero di telefono da abbinare.

Se installate Google Duo ora su un tablet ora e lo aprite, noterete lo screenshot qui di sotto, nel quale richiede l’approvazione per utilizzare l’indirizzo email per accedere. Successivamente, l’app consente di selezionare l’indirizzo email che preferisci e quindi richiede l’accesso all’elenco dei contatti, alla videocamera e al microfono: tutti e tre sono necessari per il corretto funzionamento.

A differenza degli smartphone, non si verrà reindirizzati a una schermata in cui si deve inserire un numero di telefono per la verifica. Non ne abbiamo la conferma ma questa novità dovrebbe funzionare bene anche con un account gestito tramite Family Link.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Google Duo | Download

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

Google Duo 89 | Download file APK

VIA