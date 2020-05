Non volete spendere 1.199 euro per Sony Xperia 1 II? Scaricate almeno i suoi sfondi

Il Sony Xperia 1 II è stato recentemente presentato e lanciato sul mercato (ancora in pre-ordine) con delle caratteristiche da capogiro ma anche con un prezzo non da meno. Con un listino di 1.199 euro, fa parte di una ristretta cerchia di smartphone Android che hanno alzato l’asticella del prezzo come non mai.

La storia commerciale di Sony in ambito smartphone è sempre stata costellata da super smartphone che offrono il meglio sia in termini di costruzione sia in termini di prestazioni ma che, per un prezzo di listino troppo elevato o comunque troppo simile a modelli di aziende più blasonate (Samsung ed Apple), non hanno venduto bene sul mercato. La speranza che hanno con Sony Xperia 1 II è sicuramente diversa ma con quel mostruoso prezzo la vediamo difficile.

Display 21:9 6.5” 4K HDR OLED, Corning Gorilla Glass 6 Software Android 10 SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G RAM 8GB Storage 256GB Batteria 4.000 mAh Fotocamere posteriori 16mm 12MP 1/2.6″, Dual-PD AF

24mm 12MP 1/1.7″, Dual-PD AF, OIS

70mm 12MP 1/3.4″, PDAF, OIS

ToF for AF Fotocamera anteriore 8MP Connectivity 5G sub6 Extra Jack audio da 3.5mm, doppio speaker frontale, Dolby Atmos, IP65/68 Dimensioni e peso 166 x 72 x 7.9mm, 181g Colorazioni Black, Purple, White

Nel caso foste fra coloro che apprezzano molto il nuovo smartphone Sony ma non volete spendere 1.199 euro per portarvelo a casa, potete scaricare gli sfondi per personalizzare il vostro attuale modello e farlo assomigliare un po’ di più al top gamma Sony. Grazie alla redazione di XDA è stato possibile ottenere sia gli sfondi statici che gli sfondi animati.

Per effettuare il download dei 25 sfondi statici e degli sfondi animati sviluppati appositamente per Sony Xperia 1 II, vi basterà cliccare sui seguenti link:

VIA