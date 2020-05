Citra 3DS è il primo emulatore Android con supporto a Nintendo 3DS

Android è terra fertile per molti tipi di utenti ma ce n’è uno che spicca più di altri vista l’incompatibilità di qualsiasi soluzione con iOS: coloro che amano giocare ai titoli del passato tramite emulazione. Da PPSSPP e Dolphin a RetroArch, le app che permettono di emulare le grandi console degli anni ’80 e ’90 sono molte ma solo una è quella che permette di emulare i giochi della Nintendo 3DS: stiamo parlando del nuovo Citra 3DS per Android.

Lo sviluppo di Citra 3DS per Android risale a diversi mesi fa, con la community di appassionati che sono stati in attesa del rilascio della versione finale e stabile dell’emulatore da molto.

Ci sono molte funzionalità presenti nella versione finale rilasciata in queste ore che non erano disponibili nella versione iniziale beta e tutte queste funzionano per fornire un’esperienza di emulazione di Nintendo 3DS a tutti gli effetti. Ciò include il supporto per amiibo, i controlli di movimento, il supporto per microfono e videocamera e il supporto per gamepad, solo per citarne alcuni.

Il team dietro l’emulatore Citra 3DS ha documentato e pubblicato la storia dell’intero processo di sviluppo sul loro sito Web, nella quale viene approfondito il modo in cui i due precedenti porting non ufficiali hanno influenzato lo sviluppo di questa versione ufficiale.

Se siete appassionati della cosa, ricorderete che il primo tentativo di emulazione dei giochi Nintendo 3DS su Android ha funzionato a malapena perché era lento e aveva molti problemi. Le seconde versioni dei porting non ufficiali sono decisamente migliori in termini di prestazioni, ma l’utente medio probabilmente vorrà attenersi alle build ufficiali che sono ora disponibili.

Attualmente, il team dietro Citra 3DS raccomanda che smartphone con Qualcomm Snapdragon 835 o superiore, anche se le prestazioni dipenderanno fortemente dai driver GPU del dispositivo. In generale, i dispositivi con SoC Qualcomm Snapdragon eseguiranno Citra meglio dei dispositivi Samsung Exynos o HiSilicon Kirin. Lo smartphone deve anche avere almeno Android 8.0 Oreo e supportare OpenGL ES 3.2.

Nel caso voleste scaricare Citra 3DS per Android, vi basterà cliccare sul seguente link. Inoltre, se volete potete anche contribuire allo sviluppo attraverso la campagna Patron.

Citra Emulatore | Download

